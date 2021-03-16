Лавина обрушилась на туристов в Бурятии

Группа туристов попала под лавину на горе Мамай в Бурятии в воскресенье. Люди остались живы по счастливой случайности, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Очевидцы сняли на видео, как турист на снегоходе едет по склону горы Мамай. По всей видимости, он «подрезал» снежный слой и с горы начала скатываться лавина, потащив за собой находящихся на склоне людей. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе регионального МЧС объяснили, что Мамай — популярное место у спортсменов-экстремалов. Но гора отличается крутыми склонами и опасными трассами для спусков. А лавинная опасность в горах республики сохраняется с октября по май.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха», — прокомментировали спасатели.

При сходе лавины, добавила пресс-служба ГУ МЧС, нужно ускоренным шагом или бегом уйти с ее пути в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в выемке. Нельзя прятаться за молодыми деревьями!

Если невозможно уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Главная задача – уберечь органы дыхания от снежной пыли.