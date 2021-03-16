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Новые каналы появились в пакетах «Трансформер» и «Стартовый»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые телеканалы заработали с понедельника для пакетов «Трансформер» и «Стартовый». Они будут доступны для подписчиков Wink.

Всего в пакеты добавлено 10 телеканалов. Это Хабар 24 (кнопка 57), ZooПарк (232), Ключ (241), BRIDGE TV HITS (519), BRIDGE TV DELUXE (521), Музыка Первого (524) , BRIDGE TV Шлягер (527), Мир Баскетбола (611), Телеканал «Старт» (618) и CGTN Russian (кнопка 715).

«Трансформер» — пакет, в котором пользователь может собрать контент по своим интересам. Но по умолчанию в него входит коллекция из 5 тысяч фильмов и сериалов и сотни базовых телеканалов.

В пакете «Стартовый» собрано также более 100 телеканалов. Пользователи могут смотреть фильмы, познавательные передачи, общественно-политические новости, а также новости, связанные с музыкальными и спортивными событиями.

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