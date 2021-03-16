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НГМУ увеличил число бюджетных мест в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский государственный медицинский университет увеличил количество бюджетных мест для абитуриентов в 2021 году на специальностях «лечебное дело» и «Педиатрия», сообщила Sibnet.ru в ответе на запрос ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Пименова.

«В 2021 году в НГМУ — 570 бюджетных мест. На основных специальностях следующее количество мест: "лечебное дело" — 335, "педиатрия" — 170, "стоматология" — 20 . Количество мест на "педиатрию" и "лечебное дело" увеличены по сравнению с 2020 годом», — говорится в ответе.

В 2020 году на «лечебном деле» было 280 бюджетных мест, на «педиатрии» — 150 мест.

По словам Пименовой, абитуриентам нужно будет предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии. Предметов по выбору не предусмотрено. Минимальные баллы ЕГЭ будут одинаковыми для поступающих на бюджет и на платные места.

Тема: Экзамены
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