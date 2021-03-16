НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Кино» выпустила альбом и фильм-концерт

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Фото: © кадр из видео

Музыкальный альбом и фильм-концерт «Кино в Севкабеле» появились в Сети. По словам сына Виктора Цоя Александра, этот проект — лучшее, что он делал в своей жизни.

Концерт и альбомсостоит из 15 треков Виктора Цоя: «Песня без слов», «Мама, мы все тяжело больны», «В наших глазах», «Электричка», «Бездельник», «Музыка волн», «Время есть, а денег нет», «Мы хотим танцевать», «Война», «Дальше действовать будем мы», «Бошетунмай», «Сказка», «Кукушка», «Следи за собой», «Мама-анархия».

Фильм-концерт и альбом «Кино в Севкабеле» официально изданы спустя полтора месяца после того, как 31 января музыканты собрались на одной сцене впервые с 1990 года.

«Я могу тут не кокетничать, это безусловно самая крутая штука, которую я делал в жизни, на стыке всех моих навыков и интересов. Соединение музыки и графики, старого и нового, организации и творчества, дружбы и работы. Возвращение группе Кино того звука и того уровня качества, которого она заслуживает», — написал в Facebook Александр Цой.

Еще по теме
Наталья Орейро выпустила русский клип про конец пандемии
Выбраны победители Грэмми-2021
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
Забайкальский режиссер снял клип Хабибу на песню «Грустинка»
смотреть все
Культгид #Музыка
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Навальный назвал колонию «дружелюбным концлагерем»
Третья волна пандемии накрыла почти всю Европу
Россиянам дали совет покупать ослабевшие доллары
Немецкий политик рассказал об условии признания Западом Крыма
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Учеников эвакуировали из гимназии в Новосибирске
Сибирь 16.03.2021 14:14
Миллиардеров посчитали в Новосибирской области
Сибирь 16.03.2021 13:39
Солнечная погода установится в Забайкалье
Сибирь 16.03.2021 13:23
Лавина обрушилась на туристов в Бурятии
Сибирь 16.03.2021 13:02
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12406
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4480
Игрокам World of Tanks обновили элитные танки
3707
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3226
Обсуждение (0)
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

Alvarius7

Бред блин) Скоро ждем новость - путлер поднял ногу, мир в экстазе)
Sibnet.Ru