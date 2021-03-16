Группа «Кино» выпустила альбом и фильм-концерт

Музыкальный альбом и фильм-концерт «Кино в Севкабеле» появились в Сети. По словам сына Виктора Цоя Александра, этот проект — лучшее, что он делал в своей жизни.

Концерт и альбомсостоит из 15 треков Виктора Цоя: «Песня без слов», «Мама, мы все тяжело больны», «В наших глазах», «Электричка», «Бездельник», «Музыка волн», «Время есть, а денег нет», «Мы хотим танцевать», «Война», «Дальше действовать будем мы», «Бошетунмай», «Сказка», «Кукушка», «Следи за собой», «Мама-анархия».

Фильм-концерт и альбом «Кино в Севкабеле» официально изданы спустя полтора месяца после того, как 31 января музыканты собрались на одной сцене впервые с 1990 года.

«Я могу тут не кокетничать, это безусловно самая крутая штука, которую я делал в жизни, на стыке всех моих навыков и интересов. Соединение музыки и графики, старого и нового, организации и творчества, дружбы и работы. Возвращение группе Кино того звука и того уровня качества, которого она заслуживает», — написал в Facebook Александр Цой.