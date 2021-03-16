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Депутаты предложили включить в ОСАГО вред от ям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Бессмельцев, Sibnet.ru

Депутаты от ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о расширении зоны действия ОСАГО — полис должен компенсировать вред, который автомобиль получил, попав в яму, или на него упало дерево, сообщил один из авторов Ярослав Нилов в Telegram.

По данным авторов законопроекта, в последние годы растет количества водителей, не желающих приобретать ОСАГО. Одна из причин — незащищенность от непредвиденных ситуаций на дороге или во дворе.

«Автомобили часто повреждаются из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев», — отмечается в пояснительной записке.

Автовладельцы взыскивают ущерб с организаций или органов по суду. Среднее время рассмотрения таких дел — девять месяцев, и многие отказываются от своих прав.

«Документальная фиксация факта и причины повреждения авто должна служить аргументом для страховой компании, в которой приобретен полис, для выплаты справедливой суммы на восстановление машины или оформления документов на ремонт в аффилированных СТО», — написал Нилов.

А затем страховщик получает эти средства с причинителя вреда в судебном порядке. Ресурсы страховой компании позволяют сделать это куда проще и быстрее, чем обычным гражданам.

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