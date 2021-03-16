Омич предстанет перед судом за истязание детей

Следственный комитет в Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, истязавшего маленьких падчерицу и сына, сообщило ведомство.

Следствие установило, что 23 января 45-летний житель Омской области устроил застолье дома. В это время его восьмилетняя падчерица и пятилетний сын играли на улице. По словам мужчины, дети слишком громко кричали, и он испугался за них. Чтобы «успокоить» их, он завел малышей в дом. Затем поднял на руки и бросил на пол сначала девочку, а затем мальчика.

Методы воспитания сняла на телефон его жена и поделилась видео с родственницей, а та выложила кадры в Сеть. Это вызвало большой общественный резонанс. В этот же день следователи и полицейские задержали жителя Омской области.

Ему предъявили обвинения по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и 117 УК РФ (истязание). Суд отправил мужчину в СИЗО.

В ходе следствия выяснилось, что он периодически избивал детей, а жена молчала об истязаниях, потому что боялась агрессивного супруга. Мужчину лишили родительских прав. В понедельник областной Следственный комитет сообщил о завершении расследования. Скоро мужчина должен предстать перед судом.