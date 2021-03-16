Главе фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову пожаловались на массовое убийство бездомных собак в Бурятии, совершенное на глазах у людей, сообщила пресс-служба руководителя фракции.

«Недавно я получил письмо из Улан-Удэ, до этого из Якутстка — в некоторых городах практикуются массовые уничтожения животных, причем на глазах у людей, что абсолютно недопустимо», — указал Сергей Миронов.

Он добавил, что во многих регионах проблема бездомных животных игнорируется, из-за чего отмечаются случаи нападения бродячих собак на людей, активизируются «догхантеры». «Вместо ответственного обращения с животными мы получаем полную безответственность и эскалацию агрессии», – добавил лидер «СР».

В России действует федеральный закон, запрещающий убивать бездомных животных. Он обязывает местные власти действовать по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Все это должно оплачиваться из региональных и местных бюджетов. Агрессивных собак, согласно нормам, нужно пожизненно содержать в приюте.

В некоторых регионах Сибири за последние месяцы зафиксированы случаи нападения бездомных собак на людей. Так, в декабре собаки напали на 20-летнюю девушку в Бурятии и растерзали ее. Пострадавшей предстоит еще множество операций. В январе стаи собак также дважды нападали на детей.

В Новосибирске в феврале бродячая собака напала на семилетнюю девочку. Очевидцам удалось отбить ребенка у животного. В марте в Чите свора бездомных собак напала на 87-летнюю старушку. Спасли бабушку неравнодушные прохожие.

По словам Миронова, необходимо серьезно дорабатывать федеральный закон об ответственном обращении с животными, в том числе вводить в него норму о бесплатной и обязательной регистрации домашних питомцев.