Немецкий политик рассказал об условии признания Западом Крыма

Западные стран признают Крым российским только после смены политических элит в них, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Западные страны отказываются признать российский статус полуострова, так как в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полную несостоятельность своей военно-политической доктрины, считает Гердт.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — сказал депутат.

Политик выразил уверенность, что референдум проводился в соответствии с международным правом. «Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», — подчеркнул Гердт.