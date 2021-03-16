Депутата в Приангарье заподозрили в незаконной вырубке леса

Депутата Думы муниципального образования Куйтунский район заподозрили в организации незаконной вырубки леса. По версии следствия, он рубил древесину «в особо крупном размере», сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, избранный депутат с 2018 года занимался бизнесом на территории Куйтунского лесничества. Но незаконно. У него не было документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины.

Областной Следственный комитет, на основании имеющихся данных о масштабах вырубки, предъявил ему обвинения по статьям 33 УК РФ и 260 УК РФ (организатор незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.