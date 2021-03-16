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Самолет S7 вернулся после вылета в Новосибирск из-за неисправности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самолет S7 вернулся вылетел из Новосибирска в Иркутск, но затем из-за неисправности вернулся обратно в Толмачево, пассажиры вылетели резервным рейсом, сообщила Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Светлана Герлиц.

«Через 11 минут после взлета отказал один из двигателей. В первый раз почувствовала, как вся жизнь пронеслась за секунды. Чувство страха и полного бессилия перед ситуацией. Спасибо экипажу, таки приземлились, вернувшись в Новосибирск», — написала одна из пассажиров рейса Лариса Кузнецова на странице в Facebook.

По словам Герлиц, самолет авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Иркутск, но из-за технической неисправности вернулся обратно в аэропорт Толмачево. Пассажиров забрало резервное судно, они уже добрались в Иркутск с опозданием в два часа.

«Причина устанавливается. Прокуратура проводит проверку безопасности полетов», — сказала собеседница.

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Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
Sibnet.Ru