Самолет S7 вернулся после вылета в Новосибирск из-за неисправности

Самолет S7 вернулся вылетел из Новосибирска в Иркутск, но затем из-за неисправности вернулся обратно в Толмачево, пассажиры вылетели резервным рейсом, сообщила Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Светлана Герлиц.

«Через 11 минут после взлета отказал один из двигателей. В первый раз почувствовала, как вся жизнь пронеслась за секунды. Чувство страха и полного бессилия перед ситуацией. Спасибо экипажу, таки приземлились, вернувшись в Новосибирск», — написала одна из пассажиров рейса Лариса Кузнецова на странице в Facebook.

По словам Герлиц, самолет авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Иркутск, но из-за технической неисправности вернулся обратно в аэропорт Толмачево. Пассажиров забрало резервное судно, они уже добрались в Иркутск с опозданием в два часа.

«Причина устанавливается. Прокуратура проводит проверку безопасности полетов», — сказала собеседница.