НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Apple разрешила предустанавливать российские приложения

Источник:
«Ведомости»
185 1
Фото: © Sibnet.ru

Корпорация Apple согласовала с правительством России установку приложений от российских разработчиков на свои устройства при их первой настройке.

С 1 апреля при настройке купленного в России устройства Apple пользователь увидит диалоговое окно, где ему будет предложено установить приложения из утвержденного российским правительством списка. От установки можно оказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение», — заявил «Ведомостям» представитель Минцифры России.

По его словам, если на рынке появятся интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

В перечень вошли «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.

Еще по теме
Linux впервые получил архиватор 7-Zip
Пользователи WhatsApp защитят копии чатов паролем
Microsoft Office получит поддержку темного режима
Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»
смотреть все
Технологии #Софт #Смартфоны #Гаджеты
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Навальный назвал колонию «дружелюбным концлагерем»
Немецкий политик рассказал об условии признания Западом Крыма
Европа приостановила использование вакцины AstraZeneca
Цена биткоина обрушилась сразу на 10%
Подробности
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омич предстанет перед судом за истязание детей
Сибирь 16.03.2021 11:03
Миронову пожаловались на массовое убийство бездомных собак в Бурятии
Сибирь 16.03.2021 10:40
Кемеровские коммунальщики нашли кости мамонта при ремонте труб
Сибирь 16.03.2021 10:27
Депутата в Приангарье заподозрили в незаконной вырубке леса
Сибирь 16.03.2021 10:10
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12343
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4452
Игрокам World of Tanks обновили элитные танки
3607
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3143
Обсуждение (1)
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
57
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
39
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
39
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Sibnet.Ru