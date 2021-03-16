Apple разрешила предустанавливать российские приложения

Корпорация Apple согласовала с правительством России установку приложений от российских разработчиков на свои устройства при их первой настройке.

С 1 апреля при настройке купленного в России устройства Apple пользователь увидит диалоговое окно, где ему будет предложено установить приложения из утвержденного российским правительством списка. От установки можно оказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение», — заявил «Ведомостям» представитель Минцифры России.

По его словам, если на рынке появятся интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

В перечень вошли «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.