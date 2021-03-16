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Наталья Орейро выпустила русский клип про конец пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marinka77 / CC BY-SA 4.0

Певица и актриса Наталья Орейро записала песню «Будем танцевать» на русском языке с аргентинской группой Bajofondo. Музыканты спели об окончании пандемии коронавируса.

Композиция «Будем танцевать» — обнадеживающий взгляд на происходящее в мире через музыку и танцы.

«Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео», — рассказали ТАС представители Орейро.

Наталья Орейро получила мировую славу после сериала «Дикий ангел», где сыграла главную роль. Актриса не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Русские фанаты называют знаменитость «наша Наташа». Ранее Орейро сообщала, что подала документы на получение российского гражданства.

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