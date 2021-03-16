Цена биткоина обрушилась сразу на 10%

Цена биткоина на торгах снизилась до 54,1 тысячи долларов. За 24 часа биткойн подешевел на 9,83%, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk

Биткоин теряет в цене спустя несколько дней роста в марте. 13 марта цена преодолела психологическую отметку в 60 тысяч долларов и обновила исторический рекорд.

Позднее биткоин подорожал до наивысшего в истории значения в 61,5 тысячи долларов.

Капитализация биткоина оценивается в 1, 008 триллиона долларов, приводит «Коммерсантъ» данные сервиса CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену криптовалюты на биржах.