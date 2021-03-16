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Европа приостановила использование вакцины AstraZeneca

Источник:
РБК
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Фото: gencat cat / CC0

Ведущие страны Евросоюза объявили о приостановке использования вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

В понедельник, 15 марта Минздрав Германии объявил, что приостанавливает использование вакцины AstraZeneca. В течение нескольких часов после этого о приостановке использования этого препарат также объявили Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия и Кипр.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

После начала массовой вакцинации стали появляться сообщения о случаях смертей среди тех, кто получил инъекцию. Врачи выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что организация 16 марта рассмотрит проблему безопасности вакцины AstraZeneca.

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