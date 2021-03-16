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Учительница уволилась после публикации школьником интимного видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Учительница английского языка в школе Татарского района Новосибирской области уволилась и уехала в другой регион после того, как школьник взломал ее телефон и опубликовал видео где она раздевается в танце.

«Мой аккаунт взломали… Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, все объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза», — рассказала учительница НГС.

По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе школьник взломал аккаунт и обнародовал видео, где учительница медленно танцевала и раздевалась. После этого она уволилась и уехала. Парень сознался в таком поступке.

«С учеником мы поговорили, и беседы проведены, и индивидуальная работа с ним ведется», — рассказала замдиректора по воспитательной работе.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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