Учительница уволилась после публикации школьником интимного видео

Учительница английского языка в школе Татарского района Новосибирской области уволилась и уехала в другой регион после того, как школьник взломал ее телефон и опубликовал видео где она раздевается в танце.

«Мой аккаунт взломали… Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, все объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза», — рассказала учительница НГС.

По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе школьник взломал аккаунт и обнародовал видео, где учительница медленно танцевала и раздевалась. После этого она уволилась и уехала. Парень сознался в таком поступке.

«С учеником мы поговорили, и беседы проведены, и индивидуальная работа с ним ведется», — рассказала замдиректора по воспитательной работе.