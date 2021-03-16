Навальный назвал колонию «дружелюбным концлагерем»

Алексей Навальный опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал о впечатлениях от покровской колонии ИК-2, где ему предстоит отбывать срок.

Суд 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за нарушений условий отбывания наказания. Навальный проведет в колонии немногим более 2,5 года.

«Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — написал Навальный.

По его словам, в колонии нет ни единого намека на насилие. «Честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо», — отметил Навальный. На территории колонии действует запрет на использование ненормативной лексики и жаргонных слов, добавил он.

Оппозиционер рассказал, что по всей территории установлены камеры наблюдения, а при малейших нарушениях составляют рапорт. Навальный предположил, что такое происходит из-за того, что «кто-то наверху прочитал «1984» [Джорджа] Оруэлла и сказал: «Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание"».

Навальный отметил, что если ко всему происходящему относиться с юмором, то жить можно. «Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь», — сказал Навальный.