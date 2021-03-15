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Названы номинанты на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Американская академия киноискусств объявила претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Всего за награду поборются восемь фильмов: «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Звук металла» Дариуса Мардера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Отец» Флориана Зеллера.

В число претендентов на кинопремию в номинации «Лучший актер» вошли: Энтони Хопкинс за роль в картине «Отец» режиссера Флориана Зеллера, Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» режиссера Джорджа Гольфа, Риз Ахмед за роль в картине «Звук металла» режиссера Дариуса Мардера, Гари Олдман за роль в фильме «Манк» режиссера Дэвида Финчера, Стивен Ян за роль в картине «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.

На звание лучшей актрисы претендуют Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), Ванесса Кирби за роль в фильме «Фрагменты женщины» (Корнель Мундруцо), Кэри Маллиган за «Девушку, подающую надежды» (Эмиральд Феннел), Виола Дэвис за «Ма Рейни: мать блюза» (Джордж Вулф) и Андра Дэй за «США против Билли Холидэй» (Ли Дэниелс).

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.

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