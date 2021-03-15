Путин поймал карандаш и восхитил журналистов

Сюжет о совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», в нем упоминается, как глава государства поймал падавший со стола карандаш.

«Путин входит в зал заседания, то дверь за ним сразу же закрывается. Единственная возможность увидеть мероприятие, аккуратно оббежать зал с другой стороны. А вот реальные кадры, как президент поймал улетевший со стола карандаш», — рассказал корреспондент.

В ответ телеведущий Владимир Соловьев восхитился физической формой российского лидера, оценив его реакцию. Он также посоветовал своему коллеге как можно больше заниматься спортом.

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«Карандаш поймал ловко! Так что надо отметить — реакция прекрасная, видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят», — оценил рефлексы президента Соловьев.