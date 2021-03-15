Евросоюз одобрит российскую вакцину «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в мае, заявил глава департамента этой организации по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства», — сказал Кавалери в эфире итальянской радиостанции Radio24.

По его словам, вакцина «Спутник V» «заслуживает всеобщего интереса». При этом чиновник отметил, что первоначально шла речь о том, чтобы одобрить применение препарата уже в апреле, однако этот срок оказался слишком оптимистичным.

Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил о начатой экспертизе регистрационного досье «Спутника V» в Евросоюзе. При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.