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Евросоюз одобрит российскую вакцину «Спутник V»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в мае, заявил глава департамента этой организации по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства», — сказал Кавалери в эфире итальянской радиостанции Radio24.

По его словам, вакцина «Спутник V» «заслуживает всеобщего интереса». При этом чиновник отметил, что первоначально шла речь о том, чтобы одобрить применение препарата уже в апреле, однако этот срок оказался слишком оптимистичным.

Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил о начатой экспертизе регистрационного досье «Спутника V» в Евросоюзе. При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.

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Топ комментариев

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

kostyl

Больше похоже, что запад не нападает, потому что на запад до сих пор Рекой льется газ, нефть, лес, живой...

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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