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Массовая авария с переворотом произошла на Бугринском мосту. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре машины столкнулись на Бугринском мосту вечером в понедельник, в результате аварии один водитель погиб, сообщает УГИБДДД по Новосибирску.

Столкновение четырех машин произошло в 18.40. Водитель автомобиле Toyota Lite Ace не справился с управлением, врезался в ограждение, оказался на полосе встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Lexus.

Затем он совершил столкновение с грузовиком МАН и опрокинулся. От удара Lexus столкнулся с Toyota Vitz, налетело на ограждение, произошел переворот и машину вынесло на полосу встречного движения.

Погиб 36-летний водитель Lexus. Водители Toyota Lite Ace и Toyota Vitz госпитализированы в больницу.


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