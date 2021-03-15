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Банковскую тайну россиян откроют налоговикам

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать в России, они существенно расширят доступ налоговых органов к банковской тайне физических лиц.

Расширенный доступ к банковской тайне появится у налоговиков с 17 марта. Банки по запросу в течение трех дней будут обязаны передать ведомству копии паспортов клиентов, документов по открытию, закрытию счетов и даже образцы подписей.

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию вне проверок. В любой момент фискальные органы смогут получить данные не только о доходах, но и расходах.

Новая норма применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных плательщиков. Автором инициативы выступал Минфин, который также планирует предоставить доступ к налоговой тайне Центробанку.

Налоговая служба также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент при идентификации, а кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по любым совершаемым операциям.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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