Банковскую тайну россиян откроют налоговикам

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать в России, они существенно расширят доступ налоговых органов к банковской тайне физических лиц.

Расширенный доступ к банковской тайне появится у налоговиков с 17 марта. Банки по запросу в течение трех дней будут обязаны передать ведомству копии паспортов клиентов, документов по открытию, закрытию счетов и даже образцы подписей.

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию вне проверок. В любой момент фискальные органы смогут получить данные не только о доходах, но и расходах.

Новая норма применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных плательщиков. Автором инициативы выступал Минфин, который также планирует предоставить доступ к налоговой тайне Центробанку.

Налоговая служба также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент при идентификации, а кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по любым совершаемым операциям.