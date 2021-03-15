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Еще двух бизнесменов обвинили в даче взяток министру Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Еще два предпринимателя – из Барнаула и Новокузнецка, стали фигурантами уголовного дела о даче взяток министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику, задержанным на прошлой неделе, сообщает СУ СК региона.

В даче взятки в особо крупном и крупном размере обвинили 65-летнего жителя Барнаула и 39-летнего жителя Новокузнецка соответственно. Им выбрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года генеральный директор одной из коммерческих организаций Барнаула в Горно-Алтайске передал министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику не менее 2,6 миллиона рублей взятки.

Деньги бизнесмен получил за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование победам в электронных аукционах двух юридических лиц на поставку медицинского оборудования для комплектации объекта капитального строительства республиканской больницы, посредством согласования аукционной документации на его поставку с необходимыми указанным фирмам техническими характеристиками, обеспечение его беспрепятственного принятия и своевременной оплаты.

Также с марта по декабрь 2020 года руководитель одной из коммерческих организаций из Новокузнецка в Горно-Алтайске передал министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику взятку в 620 тысяч рублей за заключение прямых госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение их беспрепятственного принятия и своевременной оплаты.

Ранее по делу министра здравоохранения региона Сергея Коваленко в получении взяток в общей сложности на 13 миллионов рублей обвинили двух предпринимателей из Новосибирска. Самого министра и его помощника задержали 11 марта. Первоначально в обвинении фигурировала сумма в 4,6 миллиона рублей.

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