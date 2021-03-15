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Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Возбуждено новое уголовное дело о халатности полицейских в деле об убийстве студентки Веры Пехтелевой в Кемерове — в ней обвиняют трех сотрудниц дежурной части, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Девушка была убита бывшим парнем в январе 2020 года в многоэтажке в Кемерове, соседи, слыша крики, несколько раз звонили в полицию, но она появились на месте только, когда жильцы вскрыли дверь и обнаружили девушку мертвой.

По версии следствия, три сотрудницы дежурной части УМВД России по городу Кемерово получали сигналы, что из квартиры слышны крики о помощи. Они не прослушали записи, не выяснили у звонивших обстоятельства и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В аналогичном преступлении уже обвинили полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову, дежурившим в ту ночь в участке. В местных СМИ появилась расшифровка телефонных переговоров, в которых один из них просит выделить группу, но ему отвечают, что людей нет.

Следователи собираются установить всех сотрудников полиции, которые находились в тот день на дежурстве в городе Кемерово, а также их фактическое местонахождение в момент поступления сигнала.

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pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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