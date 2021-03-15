Воспитатели детсада на Алтае пожаловались на моральное давление

Воспитатели детского сада №14 обратились к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину с жалобой на моральное давление со стороны руководства. Администрация города и прокуратура начали проверку.

Ранее воспитатели записали видеообращение, в котором пожаловались на моральное давление со стороны руководства дошкольного учреждения. Они пожаловались на «моральное давление на рабочем месте». Жалобы направлены на заместителя по воспитательной работе, которая якобы «унижает, постоянно проводит проверки».

На заседании Хорохордин попросил исполняющую обязанности главы администрации города Юлию Мягкову объяснить ситуацию и доложить о принятых мерах. Та пояснила, что администрация города совместно с прокуратурой Горно-Алтайска начала комплексную служебную проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение всех норм законодательства, включая трудовое.

По итогам будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие меры. Предполагается, что проверка продлится порядка двух недель. Глава поручил не затягивать сроки, провести проверку максимально оперативно и доложить о ее результатах.

«Данная ситуация не должна влиять на отношения в коллективе, который занимается воспитанием и обучением детей. Руководству города необходимо оперативно выехать на место и прояснить ситуацию», – добавил он.