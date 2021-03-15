Кремль ответил на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия — не друзья, а братья. Так он прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у его страны

Лукашенко в субботу после участия в спортивном празднике «Минская лыжня» заявил, что у белорусов друзей в мире нет. «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — добавил он.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации.