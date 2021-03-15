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Два футболиста «Рубина» впервые вошли в сборную России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников вошли в состав сборной России на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, сообщила пресс-служба РФС.

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников впервые вызваны в расположение национальной команды. В текущем сезоне Дюпин провел в составе «Рубина» 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. На счету Самошникова 19 игр в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратари — Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»);
  • защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА);
  • полузащитники — Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо»);
  • нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

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