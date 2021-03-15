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Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма

Источник:
ТАСС
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Фото: Max12Max / CC BY-SA 4.0

Китай призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Сделал он это в ответ на претензии Киева по поводу визита китайской делегации на полуостров.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Визит делегации Китая в Крым стал ответом Пекина на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций завода «Мотор Сич», выпускающего авиадвигатели, за 3 миллиарда долларов. Позднее власти сообщили, что не давали разрешения на сделку и решили вернуть предприятие в государственную собственность.

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pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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