Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма

Китай призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Сделал он это в ответ на претензии Киева по поводу визита китайской делегации на полуостров.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Визит делегации Китая в Крым стал ответом Пекина на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций завода «Мотор Сич», выпускающего авиадвигатели, за 3 миллиарда долларов. Позднее власти сообщили, что не давали разрешения на сделку и решили вернуть предприятие в государственную собственность.