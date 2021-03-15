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Возбуждено дело об убийстве после пропажи подростка в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД Тувы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летнего школьника в Туве, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 13 марта около 08.00 несовершеннолетний Наадым Ооржак, ученик 10 «Б» класса школы села Бай-Хаак, вышел из дома в школу и не вернулся.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что подросток в день пропажи на школьные занятия не приходил. По месту учебы несовершеннолетний характеризуется как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал. 

Кроме того, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.

Уголовное дело возбуждено для того, чтобы тщательно вести следствие и поиск школьника, допросить родителей, друзей, сотрудников школы и так далее.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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