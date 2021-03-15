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Продажи Lada 4x4 возобновят в Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Продажи внедорожников Lada 4x4 (сейчас Lada Niva Legend) возобновятся в Великобритании, это стало возможным благодаря Brexit.

Автомобиль доступен к заказу на сайте lada4x4.co.uk. Продавец — компания Blackheath Developments Ltd — советует купить машину побыстрее, так как ее производство завершится 31 декабря 2023 года.

Судя по фото на сайте, в Соединенном королевстве будет продаваться трехдверная версия, а также особая модификация Black.

Возвращение Lada стало возможным, так как Великобритания покинула Евросоюз и может не соблюдать жесткий экологический стандарт Euro 6d, из-за которого российские машины перестали импортировать в ЕС.

Стартовая цена за Lada 4x4 в Великобритании — 14,9 тысячи фунтов стерлингов, то есть с 2010 года «Нива» подорожала примерно на 5 тысяч фунтов стерлингов.

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