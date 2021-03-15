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Полицейские задержали в аэропорту Иркутска пассажирку со штык-ножом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bryan986 / Общественное достояние

Сотрудники иркутского аэропорта обнаружили в багаже пассажирки из Тулы штык-нож и вызвали полицию. Женщина, перевозившая холодное оружие, сказала, что нашла его на Байкале, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

При досмотре сотрудники аэропорта увидели в сумке одной из пассажирок, направлявшейся в Домодедово, холодное оружие. Об этом они доложили полицейским.

Сотрудники МВД выяснили, что багаж принадлежит 31-летней жительнице Тулы. Исследование показало, что изъятое оружие — штык-нож к винтовке системы «Маузер». Он относится к боевому холодному оружию.

Женщина сообщила, что нашла его во время прогулки по острову Ольхон и решила забрать историческую находку его в качестве сувенира. Полицейские намерены составить протокол в отношении туристки по части 4 статьи 20.8 КоАП (нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия). Ей грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

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