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Поставщика опасных овощей в красноярские школы объявили в розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Следователи объявили в розыск директора ООО «Респект» Елену Безруких, в цехе компании обнаружены возбудители инфекционного заболевания, которым массово заразились школьники в Красноярске, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале марта отравились 115 учащихся 27 школ в Советском и Октябрьском районах Красноярска. Источник распространения возбудителя инфекции нашли на складах СПК «Аленушка», а также цеха ООО «Респект», занимающихся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

Обвинение предъявлено председателю кооператива «Аленушка» в овощехранилищах которого, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз (острое инфекционное заболевание человека).

Также установлено, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Аленушка» поставлял овощную продукцию в ООО «Респект», директором которого является 47-летняя Безруких Елена Александровна. До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, она объявлена в розыск.

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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