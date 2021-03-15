Поставщика опасных овощей в красноярские школы объявили в розыск

Следователи объявили в розыск директора ООО «Респект» Елену Безруких, в цехе компании обнаружены возбудители инфекционного заболевания, которым массово заразились школьники в Красноярске, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале марта отравились 115 учащихся 27 школ в Советском и Октябрьском районах Красноярска. Источник распространения возбудителя инфекции нашли на складах СПК «Аленушка», а также цеха ООО «Респект», занимающихся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

Обвинение предъявлено председателю кооператива «Аленушка» в овощехранилищах которого, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз (острое инфекционное заболевание человека).

Также установлено, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Аленушка» поставлял овощную продукцию в ООО «Респект», директором которого является 47-летняя Безруких Елена Александровна. До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, она объявлена в розыск.