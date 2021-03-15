Звезды шоу-бизнеса расскажут постыдные истории в шоу на ТВ

Шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» со постыдными историями звезд шоу-бизнеса выйдет на канале ТНТ4 с 15 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

В шоу ведущий задает звездным гостям вопросы, почти не оставляя шанса правильно ответить. За каждый неверный ответ герой должен рассказать постыдную историю о себе, которая может быть смешной, грустной, нелепой, обидной или просто ужасной. Получается откровенное и комичное интервью в формате «викторины».

«В этом шоу я заставляю своих друзей рассказывать постыдные истории о себе. Они, конечно, могут этого не делать, но, чтобы этого избежать, им нужно идеально знать все факты из своей биографии и правильно ответить на вопросы моей шедеврализированной псевдовикторины», — рассказал о проекте Азамат Мусагалиев.

Ранее шоу Мусагалиева «Я себя знаю» выходило на YouTube. С 15 марта проект смогут увидеть зрители канала ТНТ4 с понедельника по четверг в 23.00 часа.