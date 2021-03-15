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Китай назло Украине изменил позицию по Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Визит делегации Китая в Крым станет ответом Пекина на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич», сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Украинские власти выбросили с завода китайских инвесторов.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал Рабинович в Facebook.

По его словам, китайские бизнесмены договорились с властями Крыма о налаживании отношений с местными предприятиями и наметили план действий в области туризма.

В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций завода «Мотор Сич», выпускающего авиадвигатели. Позднее власти сообщили, что не давали разрешения на сделку. Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть предприятие в государственную собственность.

Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов. 



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