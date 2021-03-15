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Умеренные морозы установятся в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Циклон, обрушившийся ветром и метелями на Бурятию в воскресенье, отступил. Погода не неделе будет умерено морозной с небольшим ветром, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в Бурятии установится погода преимущественно без осадков. Только по южной половине республики пройдет небольшой снег. Порывы ветра в большинстве районов достигнут 8 метров в секунду.

Ночью во вторник столбик термометра опустится до 20 градусов, а по северу до 30. Днем от нуля до плюс 5 градусов.

В среду и четверг в республике пройдет небольшой снег. Ночные температуры начнут повышаться на один-два градуса. Днем в большинстве районов от нуля до плюс 5 градусов, местами до 5 градусов мороза.

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