Потепление придет в Новосибирск

Теплый воздух начнет поступать в Новосибирскую область к концу недели, днем будут возникать оттепели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами очаг холода, осадков нет, слабый ветер, выхолаживание в ночные часы. Днем нет прогрева. В конце 18 марта начнет отступать этот очаг холода, и будет поступать теплый воздух через Урал. Он принесет понижение давления, облачность, небольшой снег и потепление», — сказала Виноградова.

По ее словам, 16 марта ночью температура воздуха составит 18-20 градусов мороза, днем минус 7-9 градусов, 17 марта станет на два градуса теплее. 18 марта ночью температура воздуха составит 11-13 градусов мороза, а днем 2-4 градуса мороза. В выходные днем возможна оттепель — плюсовые температуры.

«Зима не хочет уходить. Оттепель кратковременная, затем, возможно, снова волна холода. Стабильного тепла мы не ждет», — сказала синоптик.