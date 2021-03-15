Потепление придет в Новосибирск

Теплый воздух начнет поступать в Новосибирскую область к
концу недели, днем будут возникать оттепели, сообщила Sibnet.ru начальник
отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Над нами очаг холода, осадков нет, слабый ветер,
выхолаживание в ночные часы. Днем нет прогрева. В конце 18 марта начнет отступать
этот очаг холода, и будет поступать теплый воздух через Урал. Он принесет
понижение давления, облачность, небольшой снег и потепление», — сказала
Виноградова.
По ее словам, 16 марта ночью температура воздуха составит
18-20 градусов мороза, днем минус 7-9 градусов, 17 марта станет на два градуса
теплее. 18 марта ночью температура воздуха составит 11-13 градусов мороза, а
днем 2-4 градуса мороза. В выходные днем возможна оттепель — плюсовые
температуры.
«Зима не хочет уходить. Оттепель кратковременная, затем, возможно,
снова волна холода. Стабильного тепла мы не ждет», — сказала синоптик.