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СМИ узнали, почему Байден отказывается говорить с Зеленским

Источник:
РИА Новости
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Фото: The White House

Газета Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Белый дом пытается побудить главу Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости Киева» от России, приводит РИА Новости мнение WP.

Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но после изменил свою политику, полагает издание.

Президент уволил реформаторов в своем кабинете и президента центрального банка, а также затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности, Игорем Коломойским.

Это привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты 5 миллиардов долларов, без которых Украина не сможет разобраться с долгами.

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