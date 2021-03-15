СМИ узнали, почему Байден отказывается говорить с Зеленским

Газета Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Белый дом пытается побудить главу Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости Киева» от России, приводит РИА Новости мнение WP.

Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но после изменил свою политику, полагает издание.

Президент уволил реформаторов в своем кабинете и президента центрального банка, а также затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности, Игорем Коломойским.

Это привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты 5 миллиардов долларов, без которых Украина не сможет разобраться с долгами.