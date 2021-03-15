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Убийца в Омской области после освобождения изнасиловал женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина в Омской области, ранее осужденный за убийство, обводился из колонии, пришел в гости к знакомой и изнасиловал ее на глазах у ее матери, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, мужчина освободился 5 марта из мест лишения свободы и вернулся домой — в село Седельниково. Через неделю он отправился в гости к 35-летней знакомой. Угрожая женщине убийством, он изнасиловал ее. В этой же комнате находилась пожилая мать потерпевшей. Ее мужчина запугал.

В это время полицейские разыскивали освободившегося убийцу. Он не явился в отдел для отметки. Сотрудники МВД пришли в дом к женщине, куда отправился подопечный и застали его на месте преступления.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины по статьям 131 УК РФ и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемому, ранее отбывавшего наказание в колонии более девяти лет, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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