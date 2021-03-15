Идеальную «девятку» выставили на продажу

ВАЗ-2109 1997 года выпуска, у которого открывали только водительскую дверь и капот, с пробегом десять километров выставили на продажу в Тольятти.

Заводское состояние авто подтверждается фотографиями, на которых видны сохранившиеся пломбы. На машину не устанавливались наружные зеркала, дворники и брызговики.

На одометре ВАЗ-2109 всего десять километров, а в салоне сохранились черные целлофановые защитные накидки. У этой «девятки» комплектация «Люкс» с передними электростеклоподъемниками и видоизмененной «высокой» панелью.

Продавец запросил за ВАЗ-2109 3 миллиона рублей и подчеркнул в описании, что цена указана верно. В стоимость входит доставка автомобиля.