Клип для Евровидения от Украины оскандалился из-за редкой птицы

Группа Go_A представит Украину на Евровидении-2021 с песней «Шум», в клипе-визитке музыканты задействовали редкую птицу, что вызвало скандал.

Общественная зоозащитная организация UAnimals, посмотрев видео для Евровидения, подтвердила, что музыканты использовали в клипе не обычную птицу, а представителя вида «Канюкская степь», который в Украине находится под угрозой исчезновения.

Канюк степь занесена в Красную книгу Украины, поэтому владение этой птицей необходимо подтвердить специальными документами.

«Даже действующий, украинский несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селективных целях, сначала для размножения, расселения и искусственно созданного развода, а также для размножения популяций центральной исполнительной властью», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Facebook.

UAnimals отметила, что болеет за Украину и желает победы на Евровидении. Но факт использования в клипе редкой птицы вызывает крайне негативные эмоции.

«Эксплуатация животных — это жестокость и мимо, и стыдно, что в этом контексте нашу страну увидят в мире», — пишет UAnimals.

Украинский общественники 16 марта намерены выйти в Верховную Раду на зоозащитный митинг. Они будут требовать запрет на эксплуатацию животных для фотоуслуг.