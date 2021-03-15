НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт указал на зависимость МС-21 от санкций

Источник:
Sibnet.ru
302 1
Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Говорить о полной независимости производства отечественного лайнера МС-21 от зарубежных компаний нельзя, пока в России не научились делать промышленное оборудование для самолетостроения, сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Самолет МС-21 — отечественный ближне- и среднемагистральный лайнер. Его сборка проходит на Иркутском авиазаводе. Конкурентное преимущество самолета — композитное крыло, материалы для которого научились делать в России. А на образец МС-21-310 установили отечественный двигатель ПД-14. Но говорить о независимости от зарубежных компаний рано, отметил Лукашевич.

«В России своего станкостроения фактически нет… И когда мы говорим, что сейчас полетел первый самолет с нашим российским двигателем ПД-14, мы выносим за скобки, что оборудование, на котором он произведен, импортное», — цитируют Лукашевича «Новые известия».

Он добавил, что в России разработчики могут придумать новинку даже лучше, чем за рубежом, но производить ее не на чем. И чем больше санкций, тем сложнее покупать оборудование. По его словам, даже во времена в СССР приходилось закупать зарубежное оборудование через третьи страны.

«Сейчас эта зависимость еще более сильная. Достроить мы можем, но самолет, который будет создан из наших комплектующих, сделанных на нашем оборудовании, будет заведомо хуже иностранного, потому что у конкурента будет все лучше: двигатели,  авионика, гидравлика, лучшие системы, лучшие локаторы», — резюмировал он.

Еще по теме
Авиаэксперт указал на проблемы с конкуренцией у МС-21
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Региональные авиакомпании попросили о совместном обслуживании рейсов
Ученый указал на опасность отказа от отечественного авиастроения
смотреть все
Экономика #Авиа #Санкции
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
СМИ узнали, почему Байден отказывается говорить с Зеленским
Китай назло Украине изменил позицию по Крыму
Российских футболистов заподозрили в употреблении допинга
Подробности
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полицейские задержали в аэропорту пассажирку со штык-ножом
Сибирь 15.03.2021 15:35
Поставщика опасных овощей в красноярские школы объявили в розыск
Сибирь 15.03.2021 15:28
Умеренные морозы установятся в Бурятии
Сибирь 15.03.2021 14:21
Потепление придет в Новосибирск
Сибирь 15.03.2021 14:15
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12017
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4302
Бои возобновились в Донбассе
3248
Игрокам World of Tanks обновили элитные танки
3070
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
СМИ узнали, почему Байден отказывается говорить с Зеленским
Китай назло Украине изменил позицию по Крыму
Российских футболистов заподозрили в употреблении допинга
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
62
Путин объяснил проведение крымского референдума
57
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
39
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
37
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru