Эксперт указал на зависимость МС-21 от санкций

Говорить о полной независимости производства отечественного лайнера МС-21 от зарубежных компаний нельзя, пока в России не научились делать промышленное оборудование для самолетостроения, сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Самолет МС-21 — отечественный ближне- и среднемагистральный лайнер. Его сборка проходит на Иркутском авиазаводе. Конкурентное преимущество самолета — композитное крыло, материалы для которого научились делать в России. А на образец МС-21-310 установили отечественный двигатель ПД-14. Но говорить о независимости от зарубежных компаний рано, отметил Лукашевич.

«В России своего станкостроения фактически нет… И когда мы говорим, что сейчас полетел первый самолет с нашим российским двигателем ПД-14, мы выносим за скобки, что оборудование, на котором он произведен, импортное», — цитируют Лукашевича «Новые известия».

Он добавил, что в России разработчики могут придумать новинку даже лучше, чем за рубежом, но производить ее не на чем. И чем больше санкций, тем сложнее покупать оборудование. По его словам, даже во времена в СССР приходилось закупать зарубежное оборудование через третьи страны.

«Сейчас эта зависимость еще более сильная. Достроить мы можем, но самолет, который будет создан из наших комплектующих, сделанных на нашем оборудовании, будет заведомо хуже иностранного, потому что у конкурента будет все лучше: двигатели, авионика, гидравлика, лучшие системы, лучшие локаторы», — резюмировал он.