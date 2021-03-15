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Хоккейный матч сыграли в летящем «Руслане». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Военные залили каток на борту Ан-124 «Руслан» и сыграли в хоккей — видео опубликовал Telegram-канал «Морячок».

«Морячок» опубликовал переписку неизвестных лиц, из которой следует, что сначала хотели залить лед в салоне Ан-22 «Антей», но он оказался слишком узким, и решили использовать «Руслан». Матч на высоте состоялся, а самолет приземлился на аэродроме Сеща в Брянской области.

Матч в салоне самолета должен был удивить главу Минобороны Сергея Шойгу, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным источника издания «Подъем», военные действительно хотят провести матч на высоте, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ожидается, что игра пройдет на высоте 10 тысяч метров и в ней примет участие Владимир Путин.


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