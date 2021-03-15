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Новосибирца укусил клещ на отдыхе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец впервые в этом году обратился по поводу укуса клеща, он ездил отдыхать на Алтае, там и получил укус, сообщил глава Управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на совещании в правительстве.

«Что касается клещевых инфекций. 11 марта зарегистрировано первое обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области. Он выезжал на отдых в Горный Алтай, где получил укус», — сказал Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что надо усилить информационную работу «даже я забыл, что у нас такие клещи морозостойкие, что в марте начинают кусаться».

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
Sibnet.Ru