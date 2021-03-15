Новосибирца укусил клещ на отдыхе

Новосибирец впервые в этом году обратился по поводу укуса клеща, он ездил отдыхать на Алтае, там и получил укус, сообщил глава Управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на совещании в правительстве.

«Что касается клещевых инфекций. 11 марта зарегистрировано первое обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области. Он выезжал на отдых в Горный Алтай, где получил укус», — сказал Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что надо усилить информационную работу «даже я забыл, что у нас такие клещи морозостойкие, что в марте начинают кусаться».