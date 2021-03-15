Депутат придумал Крестьянский кодекс

Законы, касающиеся тружеников села, нужно объединить в Крестьянский кодекс, заявил глава думского комитета по региональной политике Николай Харитонов. Документ он сравнил с учебником «Родная речь», где «на все есть ответы сразу».

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — сказал Харитонов в интервью РИА Новости.

По его словам, в этом кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Глава комитета уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

«Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу... Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил Харитонов.

Политик также отметил, что «бесконечные» поправки к разным законам, постановления правительства, которые «могут и отменить», порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это».