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Выбраны победители Грэмми-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © beyonce, instagram.com/beyonce

Бейонсе установила новый мировой рекорд Грэмми, победив на премии в 28-й раз. 63-я церемония музыкальной премии прошла 14 марта в Лос-Анджелесе.

Всего Гремми вручили в 19 номинациях. Премию присудили за лучшие записи, песни, альбомы. Альбомы подразделяют по жанрам — рэп, поп, рок и другие.

Победители номинаций, входящих в большую четверку

«Альбом года»: Taylor Swift — «Folklore»
«Запись года»: Билли Айлиш — «Everything I Wanted»
«Песня года»: H.E.R. — «I Cant Breathe»
«Лучший новый артист»: Megan Thee Stallion


В рэп-направлениями победителями стали Megan Thee Stallion feat. Beyonc с композицией «Savage» за лучшее исполнение. Этот же трек победил в номинации «Лучшая реп-песня». Лучшим реп-альбомом стал «King’s Disease» музыканта Наса.

В поп-направлении следующие победители: Harry Styles – «Watermelon Sugar» (Лучшее сольное поп-исполнение), Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me (Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой), Dua Lipa — «Future Nostalgia» (Лучший вокальный поп-альбом).

Среди рокеров победителями выбраны Fiona Apple с треком «Shameika» за лучшее рок-исполнение. Лучшая рок-песня «Stay High» певицы Бриттани Хаворд. Лучший рок-альбом — The New Abnormal» группы The Strokes.

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