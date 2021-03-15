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Весенний ветер снес крыши и оборвал провода в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Штормовой ветер, обрушившийся на Забайкалье в воскресенье, оставил более 50 населенных пунктов без света, сообщила пресс-служба краевого правительства. Стихия обрывала провода, сносила крыши домов и била стекла в окнах.

Стихия обрушилась я в воскресенье Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Порывы ветра достигали 25, а местами 30 метров в секунду. В Забайкальском крае 54 населенных пункта остались без света. В социальных сетях люди выкладывали фото сорванных с домов крыш и разбитых окон. Комиссии по ЧС предстоит оценить ущерб.


«Ситуация требует отдельного внимания... Сейчас необходимо зафиксировать все потребности в финансировании и отдельно рассматривать на комиссии по ЧС», — сказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

Специалисты восстанавливают подачу электричества после штормового ветра в некоторых населенных пунктах. В Александрово-Заводском районе без электричества остался районный центр, ведутся работы по восстановлению. 

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
Sibnet.Ru