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Самую высокую башню из блинов построили в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Башню из блинов высотой 351 сантиметр построили в кузбасском заповеднике «Томская писаница» во время проводов Масленицы — достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России.

Башня состояла из более 1 тысячи блинчиков, на которые потратили 100 литров молока. Их жарили на обычной сковороде. Сразу после фиксации рекорда башня рухнула.

«В России почему-то (и для нас это удивление) такого рекорда раньше не было. Мы в 2019 году устанавливали рекорд без фиксации, тогда получились чуть больше двух метров», — рассказал директор «Томской писаницы» Алексей Стоянов.

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

WSG0600-164-164

Садомазохисты? Нато в сторонке нервно перекурит до последнего нациста.

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...
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