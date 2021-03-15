Самую высокую башню из блинов построили в Кузбассе

Башню из блинов высотой 351 сантиметр построили в кузбасском заповеднике «Томская писаница» во время проводов Масленицы — достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России.

Башня состояла из более 1 тысячи блинчиков, на которые потратили 100 литров молока. Их жарили на обычной сковороде. Сразу после фиксации рекорда башня рухнула.

«В России почему-то (и для нас это удивление) такого рекорда раньше не было. Мы в 2019 году устанавливали рекорд без фиксации, тогда получились чуть больше двух метров», — рассказал директор «Томской писаницы» Алексей Стоянов.