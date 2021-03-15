Туристы попали в снежную бурю на Байкале. ВИДЕО

Туристы, оказавшиеся на Байкале в воскресенье, попали в снежный шторм. Ветер сдувал палатки и опрокидывал людей. На помощь выехали специалисты областного МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

На акватории Байкала в проливе Малое Море в воскресенье сложилась сложная ситуация из-за снежного шторма. Порывы ветра достигали до 35 метров в секунду. Видимость была плохой из-за поднявшейся метели.

В воскресенье спасателям сообщили, что у острова Огой на Байкале попала в сильную метель пешая группа из 12 туристов. Они не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи.

На вызов выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходе «трэкол». Туристов небольшими группами эвакуировали в безопасное место на берег залива Куркут. С людьми все в порядке, всем оказали необходимую помощь.