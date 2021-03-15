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Новосибирские хирурги спасли новорожденного со смертельной аномалией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр имени Мешалкина

Детские кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина выполнили хирургическую коррекцию редкого врожденного дефекта сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба центра.

Специалисты провели вмешательство по поводу перерыва дуги аорты, сочетающегося с анатомической аномалией — праворасположенной аортой. В мировой научной литературе описаны всего несколько подобных случаев.

«Подозрение на порок сердца у ребенка мне поставили на 20-й неделе беременности. При повторном обследовании на 25-й неделе диагноз подтвердился. Врачи сразу сообщили о тяжести заболевания, советовали прервать беременность. Но мы с мужем ждали этого ребенка, хотели сына. Врачи роддома обратились за консультацией к специалистам Центра Мешалкина. Ответ пришел незамедлительно – готовы принять на операцию», – вспомнила мама Захара.

Захар родился в Кемеровской области раньше срока, на 34-й неделе беременности, и весил всего 2,2 килограмма.

У малыша был диагностирован критический врожденный порок сердца, требующий хирургической коррекции в период новорожденности, – перерыв дуги аорты. Ситуация была осложнена тем, что у ребенка редкая анатомическая аномалия развития сердечно-сосудистой системы – правосторонняя дуга аорты. Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца.

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Хирурги приняли решение первым этапом выполнить паллиативную коррекцию, которая позволит ребенку развиваться и набирать вес в ожидании «открытого» вмешательства. Ему имплантировали стент в артериальный проток, кровоснабжающий всю нисходящую часть тела. Это позволило поддерживать артериальный проток открытым. Затем сердечная недостаточность прогрессировала, ребенок начал терять вес.

На момент операции ребенку исполнился месяц. Кардиохирурги восполнили недостающий сегмент аорты лоскутом из гомографта (обработанного материала из трупных тканей) таким образом, чтобы в дальнейшем не пережать бронх. 

Межжелудочковый дефект закрыли заплатой из биологического материала. Захар в скором времени после операции пришел с сознание, начал набирать вес и восстанавливать силы и через две недели был переведен в отделение к маме.

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