Новый налоговый вычет предложили ввести в России

Депутаты Госдумы предложили ввести для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — приводит «Парламентская газета» слова депутата Валерия Скруга.

Налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей.