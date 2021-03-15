Космонавт сфотографировал Новосибирск с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Новосибирск и соседние города через окно иллюминатора.

«Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?», — написал космонавт в соцсетях. Он отметил Новосибирск, Томск, Кемерово и Барнаул.

Пользователи в комментарии выяснили, как расположены города на снимке. Внизу, левее середины, самый крупный, Новосибирск. Внизу, справа — Барнаул. В центре слева — Томск. Вверху, в центре, вдали — Красноярск. Также на снимке есть Кемерово.